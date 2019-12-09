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В Херсонской области задержали чиновника ГФС за систематическое получение взяток

В Херсонской области задержали чиновника ГФС за систематическое получение взяток

Киев  •  УНН

 • 11902 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. СБУ задержала на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал системный механизм вымогательства денег с коммерсантов. За различные суммы "вознаграждения" он гарантировал предпринимателям содействие в незаконном уменьшении установленных таможенных пошлин. Злоумышленник также обещал не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров. К противоправной деятельности руководитель подразделения привлек своих подчиненных", - говорится в сообщении.

Для реализации "теневой" схемы чиновник, который является руководителем совместной межведомственной группы по противодействию минимизации таможенных платежей в регионе, пытался влиять на представителей других контролирующих органов.

Правоохранители задержали злоумышленника вблизи рабочего места после получения очередной суммы неправомерной выгоды. Сейчас фигуранту дела осуществлено сообщение о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, в Хмельницкой области ликвидировали "конвертационный центр", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств субъектам хозяйствования реального сектора экономики.

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