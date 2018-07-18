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В Херсонской области задержали "клофелинщицу", подозреваемую в убийствах

В Херсонской области задержали "клофелинщицу", подозреваемую в убийствах

Киев  •  УНН

 • 14642 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В Херсонской области полицейские задержали подозреваемую в убийствах мужчин в результате отравления медицинским препаратом. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области, передает УНН.

Жертвами злоумышленницы на черноморских курортах стали 65-летний гражданин Германии и 33-летний житель Херсона. Ради их денег и ценных вещей, женщина подсыпала в напитки мужчин сильнодействующий медицинский препарат. Когда жертвы теряли сознание, она забирала их мобильные телефоны, деньги и золотые украшения. Оба мужчины погибли, по предварительной причиной вследствие большой дозы препарата в сочетании с алкоголем. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, в том числе токсикологическая.

Как рассказали правоохранители, преступления произошли в курортном городе Скадовск 14 июля и в селе Железный Порт 16 июля. Тела обоих мужчин без видимых следов насильственной смерти обнаружили в номерах отелей. В комнатах были бутылки из-под шампанского и окурки сигарет со следами женской помады. Полицейские предположили, что мужчины умерли не случайно. У обоих исчезли золотые украшения, дорогие мобильные телефоны и деньги.

"Оперативники узнали, что в ночь преступлений потерпевшие знакомились в ночных клубах с женщиной, которую затем приводили в отель. Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, стало понятно, что в обоих случаях с мужчинами была одна и та же женщина. Благодаря составленному фотопортрету, была установлена ​​личность подозреваемой. Ею оказалась 37-летняя уроженка Хабаровского края, в настоящее время проживает в Каховском районе. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась", - рассказали в полиции.

Кроме этого, полицейские выяснили, что подозреваемая женщина снимала в частном доме комнату вместе с подозрительным мужчиной, который также может быть причастен к совершенным преступлениям. Оперативники установили личность спутника женщины, которым оказался 41-летний ранее судимый за наркопреступления житель Каховского района. Фигурантов преступлений полицейские задержали по месту их проживания. Во время обыска изъяли вещественные доказательства - мобильные телефоны и золотые украшения жертв.

Подозреваемая рассказала, что медицинский препарат для "усыпления" потенциальных жертв она приобрела в аптеке. Состоятельных мужчин подыскивала в кафе и ночных клубах. После знакомства она предлагала провести часть вечера у них в отеле. Там она незаметно подсыпала в алкоголь мужчин сильнодействующий медицинский препарат, который, возможно, и привел к их смерти.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" и ст.187 Уголовного кодекса Украины "Разбой". Женщина задержана в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Не исключено, что подозреваемая совершала подобные действия и раньше. Поэтому работники полиции проверяют ее на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Херсонщины и других областей Украины.

Напомним, полиция задержала в Запорожье и Черновцах несколько групп "клофелинщиков", которые искали жерт в элитных ночных клубах и барах, после чего хиреющих грабили и покидали замерзать.

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