На Херсонщині затримали “клофелінщицю”, підозрювану у вбивствах

Жертвами зловмисниці на чорноморських курортах стали 65-річний громадянин Німеччини та 33-річний житель Херсона. Заради їх грошей та цінних речей, жінка підсипала у напої чоловіків сильнодіючий медичний препарат. Коли жертви втрачали свідомість, вона забирала їх мобільні телефони, гроші та золоті прикраси. Обидва чоловіки померли, за попередньою причиною внаслідок великої дози препарату у поєднанні з алкоголем. Призначено комплексну судово-медичну експертизу, у тому числі токсикологічну.

Як розповіли правоохоронці, злочини сталися у курортному місті Скадовськ 14 липня та в селі Залізний Порт 16 липня. Тіла обох чоловіків без видимих слідів насильницької смерті виявили в номерах готелів. У кімнатах були пляшки з-під шампанського та недопалки цигарок зі слідами жіночої помади. Поліцейські припустили, що чоловіки померли невипадково. В обох зникли золоті прикраси, дорогі мобільні телефони та гроші.

“Оперативники дізналися, що у ніч злочинів потерпілі знайомилися в нічних клубах з жінкою, яку потім приводили в готель. Проаналізувавши записи з камер відеоспостереження, стало зрозуміло, що в обох випадках з чоловіками була одна і та сама жінка. Завдяки складеному фотопортрету, була встановлена особа підозрюваної. Нею виявилася 37-річна уродженка Хабаровського краю, яка нині проживає у Каховському районі. Раніше до кримінальної відповідальності вона не притягалася”, — розповіли у поліції.

Крім цього, поліцейські з’ясували, що підозрювана жінка винаймала в приватному будинку кімнату разом з підозрілим чоловіком, який також може бути причетним до вчинених злочинів. Оперативники встановили особу супутника жінки, яким виявився 41-річний раніше судимий за наркозлочини житель Каховського району. Фігурантів злочинів поліцейські затримали за місцем їх проживання. Під час обшуку вилучили речові докази — мобільні телефони і золоті прикраси жертв.

Підозрювана розповіла, що медичний препарат для “приспання” потенційних жертв вона придбала в аптеці. Заможних чоловіків підшукувала у кафе та нічних клубах. Після знайомства вона пропонувала провести частину вечора у них в готелі. Там вона непомітно підсипала в алкоголь чоловіків сильнодіючий медичний препарат, який, можливо, і призвів до їх смерті.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ст.115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство” та ст.187 Кримінального кодексу України “Розбій”. Жінка затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Не виключено, що підозрювана вчиняла подібні дії й раніше. Тож працівники поліції перевіряють її на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Херсонщини й інших областей України.

Нагадаємо, поліція затримала в Запоріжжі та Чернівцях кілька груп “клофелінщиків”, які шукали жерт в елітних нічних клубах та барах, після чого напівпритомних грабували та покидали замерзати.