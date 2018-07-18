На Херсонщині затримали “клофелінщицю”, підозрювану у вбивствах

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 50845 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 102814 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 98682 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 125679 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 103191 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119449 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160025 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189982 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294257 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167280 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
86 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 50598 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 49216 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 52636 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 48940 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 74621 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 125679 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163753 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294257 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224452 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250753 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 29664 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51413 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56241 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54580 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68814 перегляди
Актуальне
На Херсонщині затримали “клофелінщицю”, підозрювану у вбивствах

На Херсонщині затримали “клофелінщицю”, підозрювану у вбивствах

Київ • УНН

 • 14644 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. На Херсонщині поліцейські затримали підозрювану у вбивствах чоловіків внаслідок отруєння медичним препаратом. Про це повідомив відділ комунікації поліції області, передає УНН.

Жертвами зловмисниці на чорноморських курортах стали 65-річний громадянин Німеччини та 33-річний житель Херсона. Заради їх грошей та цінних речей, жінка підсипала у напої чоловіків сильнодіючий медичний препарат. Коли жертви втрачали свідомість, вона забирала їх мобільні телефони, гроші та золоті прикраси. Обидва чоловіки померли, за попередньою причиною внаслідок великої дози препарату у поєднанні з алкоголем. Призначено комплексну судово-медичну експертизу, у тому числі токсикологічну.

Як розповіли правоохоронці, злочини сталися у курортному місті Скадовськ 14 липня та в селі Залізний Порт 16 липня. Тіла обох чоловіків без видимих слідів насильницької смерті виявили в номерах готелів. У кімнатах були пляшки з-під шампанського та недопалки цигарок зі слідами жіночої помади. Поліцейські припустили, що чоловіки померли невипадково. В обох зникли золоті прикраси, дорогі мобільні телефони та гроші.

“Оперативники дізналися, що у ніч злочинів потерпілі знайомилися в нічних клубах з жінкою, яку потім приводили в готель. Проаналізувавши записи з камер відеоспостереження, стало зрозуміло, що в обох випадках з чоловіками була одна і та сама жінка. Завдяки складеному фотопортрету, була встановлена особа підозрюваної. Нею виявилася 37-річна уродженка Хабаровського краю, яка нині проживає у Каховському районі. Раніше до кримінальної відповідальності вона не притягалася”, — розповіли у поліції.

Крім цього, поліцейські з’ясували, що підозрювана жінка винаймала в приватному будинку кімнату разом з підозрілим чоловіком, який також може бути причетним до вчинених злочинів. Оперативники встановили особу супутника жінки, яким виявився 41-річний раніше судимий за наркозлочини житель Каховського району. Фігурантів злочинів поліцейські затримали за місцем їх проживання. Під час обшуку вилучили речові докази — мобільні телефони і золоті прикраси жертв.

Підозрювана розповіла, що медичний препарат для “приспання” потенційних жертв вона придбала в аптеці. Заможних чоловіків підшукувала у кафе та нічних клубах. Після знайомства вона пропонувала провести частину вечора у них в готелі. Там вона непомітно підсипала в алкоголь чоловіків сильнодіючий медичний препарат, який, можливо, і призвів до їх смерті.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ст.115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство” та ст.187 Кримінального кодексу України “Розбій”. Жінка затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Не виключено, що підозрювана вчиняла подібні дії й раніше. Тож працівники поліції перевіряють її на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Херсонщини й інших областей України.

Нагадаємо, поліція затримала в Запоріжжі та Чернівцях кілька груп “клофелінщиків”, які шукали жерт в елітних нічних клубах та барах, після чого напівпритомних грабували та покидали замерзати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.65
Bitcoin
$87,349.80
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,066.19