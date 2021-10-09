На Херсонщине зафиксировали 716 новых больных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На Херсонщине по 8 октября зафиксировано 716 новых случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1 435 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
Цитата
“За последние сутки проведено 1724 ПЦР-исследования, 230 исследований методом ИФА на выявление коронавирус, а также 1629 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавирус SARS-CoV-2. Зафиксировано 709 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 430 женщин и 279 мужчин. Среди них 81 ребенок и 16 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “633 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 76 человек”.
Добавляется, что за сутки умерли 18 человек, когда выздоровело лишь 54 человека.
“Так что сейчас в области 46 150 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 38 503 человека побороли недуг;
— 6 194 человека инфицированы COVID-19;
— 1 453 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 2 514 005 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 58 081 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.