На Херсонщині зафіксували 716 нових хворих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На Херсонщині за 8 жовтня зафіксовано 716 нових випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 435 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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"За останню добу проведено 1724 ПЛР-дослідження, 230 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1629 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 709 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 430 жінок та 279 чоловіків. Серед них 81 дитина та 16 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "633 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 76 осіб".
Додається, що за добу померли 18 осіб, коли одужало лише 54 людини.
"Тож наразі в області 46 150 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 38 503 людини побороли недуг;
- 6 194 людини інфіковані COVID-19;
- 1 453 людини померли", - резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 514 005 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 58 081 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.