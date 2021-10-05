На Херсонщине зафиксировали 127 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. На Херсонщине за 4 октября зафиксировано 127 новых случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1408 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 872 ПЦР-исследований, 269 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1704 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 127 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 62 женщины и 65 мужчин. Среди них 11 детей и 2 медицинских работника”, — говорится в сообщении.
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “101 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 26 человек”.
Умерли:
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- женщины, 78, 65, 79, 68, 71 год а также человек, 79 лет, жители Херсонского района;
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- человек, 80 лет, а также женщина, 61 год, жители Каховского района;
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- женщина, 79 лет, жительница Генического района.
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Все имели пневмонию и Covid-19.
Также в области зафиксировано 235 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 43 817 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 37 962 человека побороли недуг;
— 4447 человек инфицированы COVID-19;
— 1408 человек умерли”, — говорится в сообщении.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 460 010 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 889 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.