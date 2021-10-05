На Херсонщині зафіксували 127 нових випадків коронавірусу за добу

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"За останню добу проведено 872 ПЛР-досліджень, 269 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1704 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 127 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 62 жінки та 65 чоловіків. Серед них 11 дітей та 2 медичних працівники", - йдеться у повідомленні.

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "101 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 26 осіб".

Померли:

жінки, 78, 65, 79, 68, 71 рік а також чоловік, 79 років, жителі Херсонського району;

чоловік, 80 років, а також жінка, 61 рік, жителі Каховського району;

жінка, 79 років, жителька Генічеського району.

Мали пневмонію та Covid-19.

Також в області зафіксовано 235 одужань.

"Тож наразі в області 43 817 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

- 37 962 людини побороли недуг;

- 4 447 людей інфіковані COVID-19;

- 1 408 людей померли", - йдеться у повідомленні.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 460 010 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 56 889 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.