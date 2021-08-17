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Актуальное
В Херсонской области зафиксировали 12 новых случаев коронавируса в сутки

В Херсонской области зафиксировали 12 новых случаев коронавируса в сутки

Киев  •  УНН

 • 20865 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 12 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерли 1223 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 562 ПЦР-исследования, 265 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 998 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 12 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 8 женщин и 4 мужчины ”, - говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “8 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 4 человека”.

Также в области зафиксировали 9 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 37 124 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус.

Из них:

-34989 человек побороли недугов;
−912 человек инфицированы COVID-19;
−1223 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 266 329 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 269 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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