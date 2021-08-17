На Херсонщині зафіксували 12 нових випадків коронавірусу за добу

“За останню добу проведено 562 ПЛР-дослідження, 265 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 998 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 12 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 8 жінок та 4 чоловіки”, — йдеться у повідомленні.



Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “8 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 4 особи”.

Також в області зафіксували 9 одужань.

“Тож наразі в області 37 124 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

З них:

—34 989 людей побороли недуг;

—912 людей інфіковані COVID-19;

—1 223 людини померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 266 329 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 269 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.