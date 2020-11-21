В Херсонской области за сутки выросло количество выздоровевших от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 190 новых случаев COVID-19 и 228 случаев выздоровления. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1429 ПЦР-исследований и 404 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 190 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 9 детей и 15 медицинских работников”, — написал Гусев.
Он отметил, что состояние больных удовлетворительное, 167 человек находятся на самоизоляции, в больницы госпитализированы 23 человека.
По его данным, за сутки в области умерли четыре человека, все они имели пневмонию и COVID-19.
“Поэтому сейчас в области 8549 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них
— 3734 человека побороли недуг;
— 4629 человек инфицированы COVID-19;
— 186 человек умерли”, — сообщил глава Херсонской ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 612 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд — 14 580, в частности, заболели 610 детей и 590 медработников.