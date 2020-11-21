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В Херсонской области за сутки выросло количество выздоровевших от COVID-19

В Херсонской области за сутки выросло количество выздоровевших от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14173 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 190 новых случаев COVID-19 и 228 случаев выздоровления. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 1429 ПЦР-исследований и 404 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 190 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 9 детей и 15 медицинских работников”, — написал Гусев.

Он отметил, что состояние больных удовлетворительное, 167 человек находятся на самоизоляции, в больницы госпитализированы 23 человека.

По его данным, за сутки в области умерли четыре человека, все они имели пневмонию и COVID-19.

“Поэтому сейчас в области 8549 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них

— 3734 человека побороли недуг;

— 4629 человек инфицированы COVID-19;

— 186 человек умерли”, — сообщил глава Херсонской ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 612 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд — 14 580, в частности, заболели 610 детей и 590 медработников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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