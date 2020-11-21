На Херсонщині за добу зросла кількість одужавших від COVID-19

“За останню добу проведено 1429 ПЛР-досліджень та 404 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 190 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 9 дітей та 15 медичних працівників”, — написав Гусєв.

Він зазначив, що стан хворих задовільний, 167 осіб перебувають на самоізоляції, до лікарень госпіталізовано 23 особи.

За його даними, за добу в області померли четверо осіб, усі вони мали пневмонію та COVID-19.

“Тож наразі в області 8549 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 3734 людини побороли недуг;

— 4629 людей інфіковані COVID-19;

— 186 людей померли”, — поінформував очільник Херсонської ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано 612 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 14 580, зокрема, захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.