В Херсонской области за сутки обнаружили лишь 126 случаев COVID-19

“За последние сутки проведено 411 ПЦР-исследований и 202 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 126 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 3 детей и 4 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “109 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 17 человек”.

Добавляется, что за сутки умерли пять человек.

“Поэтому сейчас в области 17 168 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:

— 7401 человек поборола недуг;

— 9338 человек инфицированы COVID-19;

— 429 человек умерли”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 025 989 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 774 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.