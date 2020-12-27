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На Херсонщині за добу виявили лише 126 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 126 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.

На Херсонщині за добу виявили лише 126 випадків COVID-19

"За останню добу проведено 411 ПЛР-досліджень та 202 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 126 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 3 дітей та 4 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "109 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 17 осіб".

Додається, що за добу померли п'ять осіб.

"Тож наразі в області 17 168 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 7401 людина поборола недуг;
- 9338 людей інфіковані COVID-19;
- 429 людей померли", - резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 025 989 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 774 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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