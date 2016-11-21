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На Херсонщине обнаружена утечка ядохимикатов

Киев • УНН

 • 7172 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Железо-бетонные емкости, в которых хранятся ядохимикаты, начали протекать. Об этом УНН сообщил председатель Херсонской областной организации Партии зеленых Владимир Шелудько.

На Херсонщине обнаружена утечка ядохимикатов

"Сегодня на Херсонщине точно никто не знает, сколько ядохимикатов. Еще в 2000-2001 годах была такая тенденция, как законсервировать ядохимикаты, которые остались от колхозов. Тогда были придуманы железно-бетонные емкости, такие большие бочки, каждая из которых весит около трех тонн. И говорят, что эти бочки хранят яд порядка трех лет, а потом люди что-то придумают.

Сейчас на Херсонщине есть таких три огромных склады. Это станция "Партизан", пгт Мирное, и разъезд "Срочный" "504" км. И вот на этих складах сегодня находится порядка 500 тонн яда непосредственно. Плюс железо-бетонные емкости куда их положили, уже пропитаны ядохимикатами, и около двух третей уже текут. Их тоже нужно утилизировать, так такого яда у нас в общем более 1 тыс. тонн. Часть отходов готовили для утилизации в Германию, но так об этом и забыли ", - рассказал он.

При этом, по его словам, местная власть игнорирует эти проблемы.

"Поэтому я и обращаюсь к министру экологии, потому что наша областная администрация совсем не занимается этой проблемой, точнее занимаются только на бумаге. То есть все формально. Яд сам по себе там течет, а чиновники сами по себе живут", - подчеркнул В.Шелудько.

Вместе с тем, по его мнению, в Украине пока нет возможности утилизировать такой вид опасных отходов, поэтому их необходимо направлять за границу.

"Я считаю, что в Украине нет такого предприятия, которое смогло переработать и сам яд, и эти каркасы железо-бетонные. Я так говорю, потому что до определенного дня мы говорили, чтобы было три предприятия, которые серьезно занимались такими делами. Но если верить тому, что сообщает Минприроды на своем сайте, а они сейчас проводят своеобразную ревизию этих предприятий, одно из таких предприятий уже где-то исчезло, одно само отказалось от лицензии, а у предприятия из Житомирской области, если я не ошибаюсь "Эко Нова" , то лицензию Министерство по нему забрало, ибо никакой переработки не было. То есть я считаю, что в Украине такого предприятия нет и нужно вернуться к той практике проведения тендеров и отправки на утилизацию за границу, если там есть такие предприятия. В свое время мы отправляли в Польшу и в Германию ", - отметил он.

Напомним, Минприроды лишило предприятие "Эко Нова" лицензии на обращение с опасными отходами, в том числе пестицидами и гербицидами. В соответствии с приказом министра, лицензия была аннулирована на основании акта об обнаружении недостоверности данных в документах, представленных субъектом хозяйствования вместе с заявлением о получении лицензии. http://www.unn.com.ua/uk/news/1611135-minprirodi-pozbavilo-litsenziyi-utilizatora-nebezpechnikh-pestitsidiv-ta-gerbitsidiv

Как ранее сообщал, в Украине только два предприятия имели лицензии на утилизацию опасных пестицидов и гербицидов. Оба, по словам нардепа И.Рыбака, получили их незаконно и не осуществляли согласно законодательству своей деятельности. Более того, из-за наличия в Украине таких предприятий, опасные пестициды и гербициды не могли быть вывезены на утилизацию за границу (в соответствии с требованиями Базельской конвенции).

По данным Минприроды, после анонсирования проверок, одно из этих предприятий добровольно отказалось от лицензии на утилизацию такого вида отходов, другое - "Эко Новая» - не прошло проверку ековедомства.

По данным правоохранительных органов, "Эко Нова" в свое время получила лицензию от Минприроды на основании сфальсифицированных данных и несмотря на возражения со стороны местных жителей.
Всего, по информации министерства, из почти 300 утилизаторов опасных отходов лишь около 10 соответствуют лицензионным требованиям.

Экологи связывают такую ​​ситуацию с выдачей лицензий на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензийних проверок на предмет соответствия материально-технической базы лицензионным требованиям. Чтобы изменить ситуацию, необходимы в законодательство.

Такой законопроект уже зареесровано в Верховной Раде.

Сам министр экологии и природных ресурсов О.Семерак поддержал законодательные изменения по внедрению долицензионных проверок утилизаторов опасных отходов.

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