На Херсонщине обнаружена утечка ядохимикатов

"Сегодня на Херсонщине точно никто не знает, сколько ядохимикатов. Еще в 2000-2001 годах была такая тенденция, как законсервировать ядохимикаты, которые остались от колхозов. Тогда были придуманы железно-бетонные емкости, такие большие бочки, каждая из которых весит около трех тонн. И говорят, что эти бочки хранят яд порядка трех лет, а потом люди что-то придумают.

Сейчас на Херсонщине есть таких три огромных склады. Это станция "Партизан", пгт Мирное, и разъезд "Срочный" "504" км. И вот на этих складах сегодня находится порядка 500 тонн яда непосредственно. Плюс железо-бетонные емкости куда их положили, уже пропитаны ядохимикатами, и около двух третей уже текут. Их тоже нужно утилизировать, так такого яда у нас в общем более 1 тыс. тонн. Часть отходов готовили для утилизации в Германию, но так об этом и забыли ", - рассказал он.

При этом, по его словам, местная власть игнорирует эти проблемы.

"Поэтому я и обращаюсь к министру экологии, потому что наша областная администрация совсем не занимается этой проблемой, точнее занимаются только на бумаге. То есть все формально. Яд сам по себе там течет, а чиновники сами по себе живут", - подчеркнул В.Шелудько.

Вместе с тем, по его мнению, в Украине пока нет возможности утилизировать такой вид опасных отходов, поэтому их необходимо направлять за границу.

"Я считаю, что в Украине нет такого предприятия, которое смогло переработать и сам яд, и эти каркасы железо-бетонные. Я так говорю, потому что до определенного дня мы говорили, чтобы было три предприятия, которые серьезно занимались такими делами. Но если верить тому, что сообщает Минприроды на своем сайте, а они сейчас проводят своеобразную ревизию этих предприятий, одно из таких предприятий уже где-то исчезло, одно само отказалось от лицензии, а у предприятия из Житомирской области, если я не ошибаюсь "Эко Нова" , то лицензию Министерство по нему забрало, ибо никакой переработки не было. То есть я считаю, что в Украине такого предприятия нет и нужно вернуться к той практике проведения тендеров и отправки на утилизацию за границу, если там есть такие предприятия. В свое время мы отправляли в Польшу и в Германию ", - отметил он.

Напомним, Минприроды лишило предприятие "Эко Нова" лицензии на обращение с опасными отходами, в том числе пестицидами и гербицидами. В соответствии с приказом министра, лицензия была аннулирована на основании акта об обнаружении недостоверности данных в документах, представленных субъектом хозяйствования вместе с заявлением о получении лицензии. http://www.unn.com.ua/uk/news/1611135-minprirodi-pozbavilo-litsenziyi-utilizatora-nebezpechnikh-pestitsidiv-ta-gerbitsidiv

Как ранее сообщал, в Украине только два предприятия имели лицензии на утилизацию опасных пестицидов и гербицидов. Оба, по словам нардепа И.Рыбака, получили их незаконно и не осуществляли согласно законодательству своей деятельности. Более того, из-за наличия в Украине таких предприятий, опасные пестициды и гербициды не могли быть вывезены на утилизацию за границу (в соответствии с требованиями Базельской конвенции).

По данным Минприроды, после анонсирования проверок, одно из этих предприятий добровольно отказалось от лицензии на утилизацию такого вида отходов, другое - "Эко Новая» - не прошло проверку ековедомства.

По данным правоохранительных органов, "Эко Нова" в свое время получила лицензию от Минприроды на основании сфальсифицированных данных и несмотря на возражения со стороны местных жителей.

Всего, по информации министерства, из почти 300 утилизаторов опасных отходов лишь около 10 соответствуют лицензионным требованиям.

Экологи связывают такую ​​ситуацию с выдачей лицензий на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензийних проверок на предмет соответствия материально-технической базы лицензионным требованиям. Чтобы изменить ситуацию, необходимы в законодательство.

Такой законопроект уже зареесровано в Верховной Раде.

Сам министр экологии и природных ресурсов О.Семерак поддержал законодательные изменения по внедрению долицензионных проверок утилизаторов опасных отходов.