В Херсонской области осколок российской ракеты попал в окно центра реабилитации детей

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"Слава Богу, что только осколок от ракеты попал нам в стеклопакет. Жаль стеклопакет, только в прошлом году заменили деревянные окна, но жизнь ценнее. Держимся! Победа за нами!" — написал Сагайдак.

Напомним

В офис представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым в Херсоне ворвались российские оккупанты.