В Херсонской области осколок российской ракеты попал в окно центра реабилитации детей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В селе Степановка Херсонской области осколок российской ракеты попал в окно центра социально-психологической реабилитации детей. Об этом в Facebook сообщил и.о. директора центра социально-психологической реабилитации детей Владимир Сагайдак, информирует УНН.
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"Слава Богу, что только осколок от ракеты попал нам в стеклопакет. Жаль стеклопакет, только в прошлом году заменили деревянные окна, но жизнь ценнее. Держимся! Победа за нами!" — написал Сагайдак.
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