На Херсонщині осколок російської ракети влучив у вікно центру реабілітації дітей

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"Слава Богу, що тільки осколок від ракети попав нам в склопакет. Шкода склопакету, тільки торік замінили дерев'яні вікна, але життя цінніше. Тримаймося! Перемога за нами!" — написав Сагайдак.

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В офіс представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в Херсоні вдерлися російські окупанти.