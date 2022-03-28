На Херсонщині осколок російської ракети влучив у вікно центру реабілітації дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У селі Степанівка Херсонської області осколок російської ракети влучив у вікно центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Про це у Facebook повідомив в.о. директора центру соціально-психологічної реабілітації дітей Володимир Сагайдак, інформує УНН.
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"Слава Богу, що тільки осколок від ракети попав нам в склопакет. Шкода склопакету, тільки торік замінили дерев'яні вікна, але життя цінніше. Тримаймося! Перемога за нами!" — написав Сагайдак.
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