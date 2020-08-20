На Херсонщине у парня изъяли 30 кг опасного реактивного топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В домовладении 18-летнего жителя одного из населенных пунктов Голопристанского района Херсонской области полицейские изъяли 30 кг твердого реактивного топлива. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
“Вчера, 19 августа, в домовладении 18-летнего жителя одного из населенных пунктов Голопристанского района полицейские изъяли 30 кг твердого реактивного топлива. Молодой человек собрал опасное химическое вещество на военном полигоне и хотел продать”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что работники Голопристанского отделения полиции провели санкционированный обыск в доме местной жительницы. Во время осмотра домовладения полицейские нашли химическое вещество, похожее на твердое ракетное топливо.
“Женщина пояснила, что на полигоне возле военной части вещество собрал ее 18-летний сын”, — отмечается в сообщении.
Также на место происшествия были вызваны специалисты взрывотехники областного главка полиции. При осмотре находки полицейские установили, что вещество имеет следы химического превращения от внешних факторов, поэтому считается особо опасным и подлежит уничтожению.
Сейчас опасное вещество изъято и после проведения экспертизы оно будет уничтожено.
“Открытое уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины” Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами “(наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет)”, — говорится в сообщении.
Напомним, таможенники обнаружили сделки с реактивным топливом на 24 млн грн.