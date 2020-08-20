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На Херсонщині у хлопця вилучили 30 кг небезпечного реактивного палива

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. В домоволодінні 18-річного жителя одного з населених пунктів Голопристанського району Херсонщини поліцейські вилучили 30 кг твердого реактивного палива. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

“Вчора, 19 серпня, в домоволодінні 18-річного жителя одного з населених пунктів Голопристанського району поліцейські вилучили 30 кг твердого реактивного палива. Молодик назбирав небезпечну хімічну речовину на військовому полігоні і хотів продати”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що працівники Голопристанського відділення поліції провели санкціонований обшук в будинку місцевої жительки. Під час огляду домоволодіння поліцейські знайшли хімічну речовину, схожу на тверде ракетне паливо.

“Жінка пояснила, що на полігоні біля військової частини речовину назбирав її 18-річний син”, — зазначається в повідомленні.

Також на місце події були викликані спеціалісти вибухотехніки обласного главку поліції. Під час огляду знахідки поліцейські встановили, що речовина має сліди хімічного перетворення від зовнішніх факторів, тому вважається особливо небезпечною та підлягає знищенню.

Наразі небезпечну речовину вилучено після проведення експертизи вона буде знищена.

“Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України „Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами“ (караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років)”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, митники виявили оборудки з реактивним паливом на 24 млн грн.

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