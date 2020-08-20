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В Херсонской области супруги заразились от зайца туляремией

В Херсонской области супруги заразились от зайца туляремией

Киев  •  УНН

 • 42709 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Херсонской области мужчина и его жена во время обработки полумертвого зайца получили травмы кистей рук и заболели туляремией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Центра общественного здоровья.

"По сообщению ГУ "Херсонский ОЛЦ Минздрава Украины", в Херсонской области выявлено двух человек (мужчину и женщину), заболевших туляремией. У обоих 7.08.2020 года появились язвы на коже кистей рук и региональный лимфаденит, повысилась температура до 38,5°C ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за медицинской помощью больные обратились только 13 августа 2020 года. Медики взяли материал для исследования и назначили лечение.

"В рамках эпидрасследования специалисты лабораторного центра выяснили, что мужчина работает егерем, во время обхода 3.08.2020 года в лесу нашел полумертвого зайца. Во время его обработки дома вместе с женой получили травмы кистей рук. По результатам лабораторных исследований ГУ "Херсонский областной лабораторный центр Минздрава Украины" в биоматериале от обоих пациентов методом ПЦР выделены фрагменты ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis", - указано в сообщении.

Добавим, что туляремия - это острая инфекционная болезнь, которой могут заразиться люди и животные. Особенно восприимчивыми являются кролики, зайцы и грызуны. Ей можно заболеть при контакте с больными грызунами или их выделениями, из-за употребления пищевых продуктов и воды, инфицированных выделениями грызунов, во время обработки инфицированных зерновых продуктов или через насекомых. Болезнь поражает лимфатическую систему, кожу и селезенку и характеризуется образованием множественных некротических очагов в различных органах, лихорадкой и общей интоксикацией. Инкубационный период длится от 1 до 30 дней.

Напомним, во Львовской области 19-летняя девушка заболела ботулизмом.

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