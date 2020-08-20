На Херсонщині подружжя заразилось від зайця туляремією

“​За повідомленням ДУ “Херсонський ОЛЦ МОЗ України”, у Херсонській області виявлено двох осіб (чоловіка та жінку), захворілих на туляремію. В обох 7.08.2020 року з’явилися виразки на шкірі кистей рук та регіональний лімфаденіт, підвищилася температура до 38,5 °C”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по медичну допомогу хворі звернулися лише 13 серпня 2020 року. Медики взяли матеріал для дослідження та призначили лікування.

“У рамках епідрозслідування фахівці лабораторного центру з’ясували, що чоловік працює єгерем, під час обходу 3.08.2020 року в лісі знайшов напівмертвого зайця. Під час його обробки вдома разом з дружиною зазнали травм кистей рук. За результатами лабораторних досліджень ДУ “Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України” у біоматеріалі від обох пацієнтів методом ПЛР виділено фрагменти ДНК збудника туляремії Francisella tularensis”, - вказано у повідомленні.

Додамо, що туляремія — це гостра інфекційна хвороба, якою можуть заразитися люди і тварини. Особливо сприйнятливими є кролики, зайці та гризуни. На неї можна захворіти під час контакту з хворими гризунами або їхніми виділеннями, через вживання харчових продуктів і води, інфікованих виділеннями гризунів, під час обробки інфікованих зернових продуктів чи через комах. Хвороба вражає лімфатичну систему, шкіру та селезінку і характеризується утворенням множинних некротичних вогнищ у різних органах, лихоманкою і загальною інтоксикацією. Інкубаційний період триває від 1 до 30 днів.

Нагадаємо, на Львівщині 19-річна дівчина захворіла на ботулізм.