В Херсонской области избили нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Херсонской области произошел инцидент с участием народного депутата - посетитель кафе ударил его в лицо. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Инцидент произошел в одном из кафе на побережье Черного моря в поселке Железный Порт. Как стало известно, нардеп из фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко отдыхал в кафе. По неизвестным причинам между ним и другим посетителем кафе (житель Херсона, 1988 года рождения) возник конфликт. В результате мужчина ударил нардепа рукой в лицо.
Известно, что нардеп отказался проходить медицинское освидетельствование. Но полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения.
Сейчас комментариев от самого нардепа нет.
Напомним, ранее другого нардепа от "Слуги народа" избили на заправке возле Житомира.