На Херсонщині побили нардепа

Інцидент стався в одному з кафе на узбережжі Чорного моря в селищі Залізний Порт. Як стало відомо, нардеп з фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко відпочивав у цьому кафе. З невідомих причин між ним та іншим відвідувачем кафе (житель Херсона, 1988 року народження) виник конфлікт. У результаті чоловік вдарив нардепа рукою в обличчя.

Відомо, що нардеп відмовився проходити медичне освідування. Але поліція все одно розпочала розслідування за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження.



Наразі коментарів від самого нардепа немає.



Нагадаємо, раніше іншого нардепа від "Слуги народу" побили на заправці біля Житомира.