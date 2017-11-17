В Херсонской области пенсионер убил сына, тело которого спрятал под пол

"Тело завернул в матрац, после чего разобрал деревянный пол и закопал погибшего в песок. Соседям говорил, что сын уехал на заработки в Москву", - говорится в сообщении.

Сообщение полицию поступило от знакомого семьи. Он сказал, что волнуется за 38-летнего друга, который живет с отцом и больше недели не выходит на связь. Заявитель также рассказал, что с отцом у пропавшего были крайне напряженные отношения.

Полицейские выехали по месту жительства семьи. 68-летний хозяин сообщил, что сын якобы уехал в Москву на заработки.

Пенсионер позволил правоохранителям зайти в дом. Первое, что насторожило полицейских, был явный трупный запах.

Хозяин сказал, что делает ремонт, разобрал пол, поэтому резкий запах. Также насторожило поведение мужчины - он сильно нервничал. Полицейские предположили, что тело пропавшего может находиться в доме, поэтому на место прибыла следственно-оперативная группа.

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В одной из комнат был разобран пол, под которой был песок. Именно оттуда шел запах.

"Когда полицейские начали копать, то на глубине полтора метра обнаружили матрас, а внутри тело человека с признаками насильственной смерти. После этого пенсионер признался в убийстве сына, который совершил почти две недели назад, - сообщил начальник сектора уголовного розыска Голопристанского отделения полиции Дмитрий Григораш.

Мужчина объяснил, что постоянно ссорился с сыном, тот его якобы унижал. После очередной ссоры сын лег спать, а отец взял молоток и несколько раз ударил его по голове. Тело замотал в матрас и закопал в песок под пол. Он даже купил материалы, чтобы зацементировать пол и скрыть следы преступления.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Пенсионеру грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.