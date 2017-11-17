На Херсонщині пенсіонер вбив сина, тіло якого сховав під підлогу

"Тіло загорнув у матрац, після чого розібрав дерев’яну підлогу і закопав загиблого у пісок. Сусідам казав, що син поїхав на заробітки у Москву" - йдеться у повідомленні.

Повідомлення у поліцію надійшло від знайомого родини. Він сказав, що хвилюється за 38-річного друга, який мешкає з батьком і більше тижня не виходить на зв’язок. Заявник також розповів, що з батьком у зниклого були вкрай напружені стосунки.

Поліцейські виїхали за місцем проживання родини. 68-річний господар повідомив, що син нібито поїхав у Москву на заробітки.

Пенсіонер дозволив правоохоронцям зайти в будинок. Перше, що насторожило поліцейських, був явний трупний сморід.

Господар сказав, що робить ремонт, розібрав підлогу, тому різкий запах. Також насторожила поведінка чоловіка - він сильно нервував. Поліцейські припустили, що тіло зниклого може знаходитися в будинку, тому на місце прибула слідчо-оперативна група.

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В одній з кімнат була розібрана підлога, під якою був пісок. Саме звідти йшов сморід.

"Коли поліцейські почали копати, то на глибині півтора метри виявили матрац, а всередині тіло людини з ознаками насильницької смерті. Після цього пенсіонер зізнався у вбивстві сина, яке скоїв майже два тижні тому, - повідомив начальник сектору карного розшуку Голопристанського відділення поліції Дмитро Григораш.

Чоловік пояснив, що постійно сварився з сином, той його нібито принижував. Після чергової сварки син ліг спати, а батько взяв молоток і кілька разів вдарив його по голові. Тіло замотав у матрац та закопав у пісок під підлогу. Він навіть купив матеріали, щоб зацементувати підлогу і приховати сліди злочину.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Пенсіонеру загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.