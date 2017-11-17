На Херсонщині пенсіонер вбив сина, тіло якого сховав під підлогу

ukru
Ексклюзив
12:33 • 4016 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 37272 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 71381 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 99944 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 101979 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 113642 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 160847 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 110039 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 301595 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 256400 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1 м/с
44 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 116433 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 125719 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 152765 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 84229 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 98771 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 98771 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 160847 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 152765 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 211798 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 301595 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 32012 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 125105 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 115545 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 146708 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 163338 перегляди
Актуальне
На Херсонщині пенсіонер вбив сина, тіло якого сховав під підлогу

На Херсонщині пенсіонер вбив сина, тіло якого сховав під підлогу

Київ • УНН

 • 26794 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Житель міста Гола Пристань Херсонської області молотком вбив рідного сина. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації поліції Херсонської області.

"Тіло загорнув у матрац, після чого розібрав дерев’яну підлогу і закопав загиблого у пісок. Сусідам казав, що син поїхав на заробітки у Москву" - йдеться у повідомленні.

Повідомлення у поліцію надійшло від знайомого родини. Він сказав, що хвилюється за 38-річного друга, який мешкає з батьком і більше тижня не виходить на зв’язок. Заявник також розповів, що з батьком у зниклого були вкрай напружені стосунки.

Поліцейські виїхали за місцем проживання родини. 68-річний господар повідомив, що син нібито поїхав у Москву на заробітки.

Пенсіонер дозволив правоохоронцям зайти в будинок. Перше, що насторожило поліцейських, був явний трупний сморід.

Господар сказав, що робить ремонт, розібрав підлогу, тому різкий запах. Також насторожила поведінка чоловіка - він сильно нервував. Поліцейські припустили, що тіло зниклого може знаходитися в будинку, тому на місце прибула слідчо-оперативна група.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Одещині чоловік розстріляв своїх сусідів

В одній з кімнат була розібрана підлога, під якою був пісок. Саме звідти йшов сморід.

"Коли поліцейські почали копати, то на глибині півтора метри виявили матрац, а всередині тіло людини з ознаками насильницької смерті. Після цього пенсіонер зізнався у вбивстві сина, яке скоїв майже два тижні тому, - повідомив начальник сектору карного розшуку Голопристанського відділення поліції Дмитро Григораш.

Чоловік пояснив, що постійно сварився з сином, той його нібито принижував. Після чергової сварки син ліг спати, а батько взяв молоток і кілька разів вдарив його по голові. Тіло замотав у матрац та закопав у пісок під підлогу. Він навіть купив матеріали, щоб зацементувати підлогу і приховати сліди злочину.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Пенсіонеру загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.96
Bitcoin
$86,840.60
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,093.50
Ethereum
$2,014.81