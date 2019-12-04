В Херсонской области неизвестные украли двигатель с прокурорской лодки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В поселке Белозерка Херсонской области неизвестные, напав на охранника, сняли и украли двигатель с лодки, принадлежащей сотруднику прокуратуры. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Трое злоумышленников проникли на территорию лодочной станции общественного объединения "Белое Озеро", где напали на охранника. Мужчину, 1947 года рождения, избили.
После этого злоумышленники сняли с лодки двигатель Yamaha 25, с которым скрылись. Следует добавить, что лодка принадлежит сотруднику Бериславской местной прокуратуры Херсонской области.
Начато уголовное производство по квалификации "грабеж" (ст.186 УК Украины).
Напомним, в Запорожской области задержали банду, которая обворовывала квартиры и похищала людей.