На Херсонщині невідомі викрали двигун з прокурорського човна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У селищі Білозерка Херсонської області невідомі, напавши на охоронця, зняли та викрали двигун з човна, що належить співробітнику прокуратури. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Троє зловмисників проникли на територію човнової станції громадського об’єднання "Біле Озеро", де напали на охоронця. Чоловіка, 1947 року народження, побили.
Після цього зловмисники зняли з човна двигун Yamaha 25, з яким зникли з місця події. Слід додати, що човен належить співробітнику Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області.
Розпочато кримінальне провадження за кваліфікацією "грабіж" (ст.186 КК України).
Нагадаємо, у Запорізькій області затримали банду, яка обкрадала квартири та викрадала людей.