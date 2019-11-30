У Запорізькій області затримали банду, яка обкрадала квартири та викрадала людей

“Правоохоронці зібрали докази їх причетності до скоєння 20 тяжких злочинів на території області. Наразі затримано організаторів та найактивніших учасників банди. Оперативники Управлінь стратегічних розслідувань та внутрішньої безпеки в Запорізькій області Нацполіції разом зі слідчим слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, проаналізувавши інформацію щодо характеру та способу вчинення майнових злочинів на території області, встановили, що до їх вчинення можуть бути причетні одні і ті самі зловмисники”, — сказано у повідомленні.

За результатами проведення комплексу процесуальних заходів поліцейські встановили спочатку учасників ОЗГ, а потім — і організаторів. Організували банду батько та двоє його синів, які залучили до злочинної діяльності мешканців Запоріжжя віком від 20-ти до 38-ми років.

За даними поліції, злочинна група вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема — розбійні напади, пограбування, крадіжки, у тому числі з авто, квартир та особистого майна громадян, викрадення осіб з подальшим вимаганням грошей. Жоден із учасників ОЗГ офіційно не працював, а деякі з них уже були засуджені за скоєння аналогічних злочинів.

Слід зазначити, що в ході розслідування працівники поліції знайшли та вилучили транспортні засобами, які фігуранти використовували під час скоєння злочинів. Аби уникнути відповідальності, вони намагалися позбутися речових доказів шляхом їх викрадення та підпалу. Крім того, на адресу правоохоронців, які документували протиправну діяльність банди, неодноразово надходили погрози фізичною розправою.

На даний час зібрано матеріали, які обґрунтовано підтверджують їх причетність до скоєння щонайменше 20 злочинів на території області. Лише за цей рік бандою було вчинено 10 кримінальних правопорушень, у тому числі із застосуванням зброї. Гроші, отримані злочинним шляхом, вони витрачали на дорогі автівки, речі та відпочинок.

“Сьогодні, 30 листопада, оперативники управлінь стратегічних розслідувань і внутрішньої безпеки в Запорізькій області Нацполіції, слідчі слідчого управління ГУНП в Запорізькій області за процесуального керівництва прокуратури області проводять 46 санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів, у місцях зберігання викрадених речей та цехах, де вони переплавляли викрадені кабелі”, — додається у повідомлення.

За інформацію оперативників, банда мала чималий арсенал зброї та при затриманні могла чинити збройний опір. Тому до операції залучили спецпідрозділ КОРД, батальйон поліції особливого призначення, відділ швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки, а також вибухотехнічну службу.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримано п’ять осіб, у тому числі організаторів банди. Ще один з учасників переховується від слідчих органів на території Російської Федерації.

За результатами заходів вилучено зброю та набої до неї, грошові, кошти, автомобілі, наркотичні засоби тощо.

Після завершення всіх процесуальних заходів затриманим буде повідомлено про підозру. Працівники прокурати Запорізької області будуть звертатися до суду з клопотанням щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Кримінальне провадження відкрито за статтями 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 185 (Крадіжка), 186 (Грабіж), 187 (Розбій), 189 (Вимагання), 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), 257 (Бандитизм), 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), 296 (Хуліганство) та 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони) Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять заходи щодо розшуку та затримання інших фігурантів.

Нагадаємо, на Хмельниччині поліцейські затримали злочинну групу за вимагання грошей у підприємця.