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В Запорожской области задержали банду, которая обворовывала квартиры и похищала людей

В Запорожской области задержали банду, которая обворовывала квартиры и похищала людей

Киев  •  УНН

 • 13127 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Запорожской области разоблачили банду, в состав которой входило 20 человек, а ее организаторами были отец и двое сыновей. Они "специализировались" на совершении разбойных нападений, грабежей, похищении людей, кражах из авто и квартир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

"Правоохранители собрали доказательства их причастности к совершению 20 тяжких преступлений на территории области. Сейчас задержаны организаторы и активные участники банды. Оперативники Управлений стратегических расследований и внутренней безопасности в Запорожской области Нацполиции вместе со следователем следственного управления ГУНП в Запорожской области, проанализировав информацию о характере и способе совершения имущественных преступлений на территории области, установили, что к их совершению могут быть причастны одни и те же злоумышленники", - говорится в сообщении.

По результатам проведения комплекса процессуальных мероприятий полицейские установили сначала участников ОПГ, а затем - и организаторов. Организовали банду отец и двое его сыновей, которые привлекли к преступной деятельности жителей Запорожья в возрасте от 20 до 38-ми лет.

По данным полиции, преступная группа совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе с авто, квартир и личного имущества граждан, похищения лиц с последующим вымогательством денег. Ни один из участников ОПГ официально не работал, а некоторые из них уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений.

Следует отметить, что в ходе расследования работники полиции нашли и изъяли транспортные средства, которые фигуранты использовали во время совершения преступлений. Чтобы избежать ответственности, они пытались избавиться от вещественных доказательств путем их похищения и поджога. Кроме того, в адрес правоохранителей, которые документировали противоправную деятельность банды, неоднократно поступали угрозы физической расправой.

В настоящее время собраны материалы, которые обоснованно подтверждают их причастность к совершению не менее 20 преступлений на территории области. Только за этот год бандой было совершено 10 уголовных преступлений, в том числе с применением оружия. Деньги, полученные преступным путем, они тратили на дорогие автомобили, вещи и отдых.

"Сегодня, 30 ноября, оперативники управлений стратегических расследований и внутренней безопасности в Запорожской области Нацполиции, следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области проводят 46 санкционированных обысков в помещениях фигурантов, в местах хранения похищенных вещей и цехах, где они переплавляли похищенные кабели", - добавляется в сообщении.

По информации оперативников, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление. Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу.

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны пять человек, в том числе организаторов банды. Еще один из участников скрывается от следственных органов на территории Российской Федерации.

По результатам мероприятий изъято оружие и боеприпасы, денежные, средства, автомобили, наркотические средства и тому подобное.

После завершения всех процессуальных мероприятий задержанным будет сообщено о подозрении. Работники прокураты Запорожской области будут обращаться в суд с ходатайством об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное производство открыто по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 185 (Кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 257 (бандитизм), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 296 (хулиганство) и 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране) Уголовного Кодекса Украины.

Полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию других фигурантов.

Напомним, в Хмельницкой области полицейские задержали преступную группу за вымогательство денег в предпринимателя.

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