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В Херсонской области гражданское авто подорвалось на мине: есть погибший и раненый

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на противотанковой мине – один человек погиб, еще один получил повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Херсонской области, информирует УНН.

Цитата

"Автомобиль Ford наехал на противотанковую мину, из-за этого произошел взрыв с последующим возгоранием автомобиля. Мужчина 1967 г. р. – погиб на месте, еще один пострадавший 1983 г. р. – получил незначительные повреждения, от госпитализации отказался", – говорится в сообщении.

Детали

Инцидент произошел 1 декабря на полевой дороге вблизи села Борозенское Бериславского района.

Как отметили, на месте взрыва пиротехники обнаружили еще несколько противотанковых мин.

Спасатели снова призвали граждан быть осмотрительными: "Деоккупированные территории очень загрязнены взрывоопасными предметами. Не посещайте леса, поля, побережья рек".

Напомним

В недавно деоккупированной Снигиревке Николаевской области на мине подорвался гражданский.

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