В Херсонской области гражданское авто подорвалось на мине: есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на противотанковой мине – один человек погиб, еще один получил повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Херсонской области, информирует УНН.
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"Автомобиль Ford наехал на противотанковую мину, из-за этого произошел взрыв с последующим возгоранием автомобиля. Мужчина 1967 г. р. – погиб на месте, еще один пострадавший 1983 г. р. – получил незначительные повреждения, от госпитализации отказался", – говорится в сообщении.
Детали
Инцидент произошел 1 декабря на полевой дороге вблизи села Борозенское Бериславского района.
Как отметили, на месте взрыва пиротехники обнаружили еще несколько противотанковых мин.
Спасатели снова призвали граждан быть осмотрительными: "Деоккупированные территории очень загрязнены взрывоопасными предметами. Не посещайте леса, поля, побережья рек".
Напомним
В недавно деоккупированной Снигиревке Николаевской области на мине подорвался гражданский.