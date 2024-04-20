На Харьковщине заработало приложение, которое содержит карту данных поставщиков социальных и психосоциальных услуг в области

Для жителей громад Харьковского региона заработало приложение "Социальные услуги Харьковщины": жители могут найти контактные данные, информацию о режиме работы каждого из учреждений и ознакомиться с перечнем социальных услуг. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Заработало приложение "Социальные услуги Харьковщины" для жителей громад региона. Приложение содержит карту, на которой указаны адреса поставщиков социальных и психосоциальных услуг территориальных громад области - говорится в сообщении.

Через приложение можно найти контактные данные, информацию о режиме работы каждого из учреждений и ознакомиться с перечнем социальных услуг, которые они предоставляют.

Отмечается, что психологические услуги на местах предоставляют специалисты в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной Первой леди Еленой Зеленской.

Кроме того обещают, что в приложение вскоре включат возможность пользоваться услугами семейных врачей, которые также работают по направлению психологической помощи людям.

Напомним,

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