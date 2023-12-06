На Харьковщине спасатели под вражеским обстрелом ликвидировали возгорание в частных домах

Оперативные группы ГСЧС ликвидировали последствия российского обстрела пограничной территории Харьковщины: вражеские снаряды попали в здания частного сектора, что вызвало пожар, который спасатели потушили в условиях, когда оккупанты не прекращали наносить следующие удары. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Детали

сегодня днем военные рф осуществили очередной обстрел приграничных территорий Харьковской области, попав по жилым домам в поселке Казачья Лопань Дергачевской общины. Указывается, что снаряды попали по частному сектору, вызвав возгорание в двух жилых общая площадь пожаров составила 240 кв. м.

К месту происшествия направили 4 оперативных отделения ГСЧС из Казачьей Лопани, г. Дергачи и Харькова. Во время пожаротушения российские захватчики не прекращали наносить удары, но специалисты ГСЧС мужественно выполнили свой долг, ликвидировав огонь.

Напомним

Российские войска обстреляли гражданские районы в Харьковской области, ранив жителей и повредив инфраструктуру, включая жилые дома и амбулаторию. Под вражеский огонь попали Липцы, Казачья Лопань и подолы, есть раненые

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