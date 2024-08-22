На Харьковщине разоблачены махинации с "еВідновленням": правоохранители провели более 20 обысков

На Харьковщине правоохранители провели ряд обысков у вероятных фигурантов, которые спланировали махинации на "еВідновлення", передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

"... осуществляется досудебное расследование по факту покушения на мошенничество (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в Изюмском районе в период 2023-2024 годов правоохранители выявили факты оформления документов с фейковыми сведениями для дальнейшего получения государственной компенсации за разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии рф через программу "еВідновлення". На самом деле недвижимое имущество не претерпело никаких повреждений или разрушений с момента полномасштабного вторжения врага.

Кроме того, лица даже не были владельцами жилья, а имели лишь опосредованное отношение к домам. Благодаря поддельным документам чиновники проводили на них государственную регистрацию права собственности на указанные объекты недвижимости.

Среди участников "схем" - жители, должностные лица территориальных громад и работники коммунальных предприятий территориальных громад Изюмского района.

Правоохранители провели более 25 санкционированных обысков по местам проживания и работы фигурантов, а также хранения документации с поддельными сведениями.

Сейчас назначен ряд строительных экспертиз. Следствие продолжается.