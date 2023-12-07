На Харьковщине масштабное ДТП: шесть человек погибли, еще пять травмированы

В Харьковской области столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли 6 человек, еще 5 получили травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Отмечается, что возле села Новопавловка Изюмского района столкнулись сразу 3 автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик.

Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из искореженных автомобилей пострадавших и тела погибших.

Как сообщается, в результате ДТП погибли 6 человек, еще 5 травмировались.

Всех травмированных госпитализировали в больницы. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранители.

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