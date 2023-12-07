На Харьковщине масштабное ДТП: шесть человек погибли, еще пять травмированы

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
  •  53896 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
  •  54935 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
  •  116486 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
  •  134351 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
  •  132335 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
  •  126451 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
  •  130142 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  136697 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  124198 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  114557 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  40085 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  242773 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238716 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  238721 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  35186 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-kharkovshchine-masshtabnoe-dtp-shest-chelovek-pogibli-yeshche-pyat-travmirovani

На Харьковщине масштабное ДТП: шесть человек погибли, еще пять травмированы

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 08:00  •  20189 просмотра

Read in English

Шесть человек погибли и пятеро пострадали в результате столкновения легкового автомобиля, микроавтобуса и грузовика вблизи Новопавловки Харьковской области.

В Харьковской области столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик.  В результате ДТП погибли 6 человек, еще 5 получили травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины. 

Детали 

Отмечается, что возле села Новопавловка Изюмского района столкнулись сразу 3 автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик.

Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из искореженных автомобилей пострадавших и тела погибших. 

Как сообщается, в результате ДТП погибли 6 человек, еще 5 травмировались. 

Всех травмированных госпитализировали в больницы. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранители. 

Image

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельное ДТП в центре Киева: пьяный водитель выехал на встречную полосу

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
На Харківщині масштабна ДТП: шестеро людей загинули, ще п'ять травмовані
Large-scale accident in Kharkiv region: six people killed, five injured
Новости по теме

На Харьковщине масштабное ДТП: шесть человек погибли, еще пять травмированы

Шесть человек погибли и пятеро пострадали в результате столкновения легкового автомобиля, микроавтобуса и грузовика вблизи Новопавловки Харьковской области.

Общество •   •  20189 просмотра
На Харьковщине масштабное ДТП: шесть человек погибли, еще пять травмированы

НАПК вскоре откроет реестр деклараций

Вскоре НАПК предоставит публичный доступ к Реестру деклараций.

Политика •   •  18303 просмотра
НАПК вскоре откроет реестр деклараций

Белый дом объявил об укреплении сотрудничества США и Украины в производстве оружия

США и Украина усиливают оборонное сотрудничество, планируя совместное производство вооружений, в частности систем противовоздушной обороны и боеприпасов, что имеет целью укрепить долгосрочную самодостаточность и обороноспособность Украины.

Политика •   •  19537 просмотра
Белый дом объявил об укреплении сотрудничества США и Украины в производстве оружия

Вспышка инфекции в Полтаве: состояние большинства студентов улучшилось

Большинству студентов Полтавского юридического института им. Ярослава Мудрого стало лучше после инцидента с отравлением, но у четырех остается повышенная температура; власти продолжают расследование.

Здоровье •   •  17616 просмотра
Вспышка инфекции в Полтаве: состояние большинства студентов улучшилось

Армия рф дважды ударила по Сумской области в течение ночи

Российские войска дважды атаковали Сумскую область в течение ночи, вызвав шесть минометных взрывов в разных населенных пунктах.

Война •   •  25041 просмотра
Армия рф дважды ударила по Сумской области в течение ночи

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

В 2022 году в Украине втрое уменьшилось количество подделок валюты, причем больше всего подделывали купюры старого образца номиналом 200 и 500 гривен. Подделки в основном имели фальшивую УФ-защиту и часто находились в розничном обращении.

Экономика •   •  54935 просмотра
Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Байден обвинил республиканцев в политическом шантаже на фоне блокирования помощи Украине

Президент Байден обвинил республиканцев в Конгрессе в политическом шантаже, поскольку они блокируют законопроект в поддержку Украины, чтобы добиться ужесточения пограничной политики.

Политика •   •  24738 просмотра
Байден обвинил республиканцев в политическом шантаже на фоне блокирования помощи Украине

На фронте 91 боестолкновение, 34 атаки врага отражены на Авдеевском направлении

Согласно утренней сводке Генерального штаба, на Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины отбили 34 атаки врага, что является наибольшим показателем на всех направлениях; 91 боевое столкновение на всей линии фронта.

Война •   •  26194 просмотра
На фронте 91 боестолкновение, 34 атаки врага отражены на Авдеевском направлении

В российском брянске восьмиклассница стреляла в школе: есть раненые

Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в брянске (россия). Пострадали три человека. Девочка покончила с собой.

Новости Мира •   •  23944 просмотра
В российском брянске восьмиклассница стреляла в школе: есть раненые

Враг ночью атаковал Херсон: показали фото

Российские войска осуществили ночной обстрел Херсона с оккупированного левого берега.

Война •   •  33134 просмотра
Враг ночью атаковал Херсон: показали фото