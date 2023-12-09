На Харьковщине из-за обстрелов 37 абонентов остались без газоснабжения

В течение суток россияне обстреливали населенные пункты Харьковщины. Есть повреждения, в частности критической газовой инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В 08:40 в с. Моначиновка Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры. Отключено от газоснабжения 37 абонентов, продолжается работа по подключению. - написал Синегубов в Telegram.

Детали

Всего за сутки враг обстрелял 17 населенных пунктов Харьковщины из артиллерии, минометов и авиации. В селе Царедаровка Лозовского района в результате удара КАБом горел магазин.

В результате был поврежден частный дом. Пострадавших нет. Кроме этого, Синегубов сообщил, что ВСУ отбили 11 вражеских атак в окрестностях Синьковки к северо-востоку от Петропавловки и Ивановки.

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Напомним

Генштаб отчитался, что в целом в течение минувших суток произошло 95 боевых столкновений.

В общем враг нанес 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.