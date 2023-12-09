На Харьковщине из-за обстрелов 37 абонентов остались без газоснабжения
Киев • УНН
Российские обстрелы повредили критически важную инфраструктуру в Харьковской области, оставив без газа 37 потребителей, поскольку обстрелы затронули 17 населенных пунктов. Сейчас продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.
В течение суток россияне обстреливали населенные пункты Харьковщины. Есть повреждения, в частности критической газовой инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
В 08:40 в с. Моначиновка Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры. Отключено от газоснабжения 37 абонентов, продолжается работа по подключению.
Детали
Всего за сутки враг обстрелял 17 населенных пунктов Харьковщины из артиллерии, минометов и авиации. В селе Царедаровка Лозовского района в результате удара КАБом горел магазин.
В результате был поврежден частный дом. Пострадавших нет. Кроме этого, Синегубов сообщил, что ВСУ отбили 11 вражеских атак в окрестностях Синьковки к северо-востоку от Петропавловки и Ивановки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Девять сотен российских военных отправили в ад украинские защитники за минувшие сутки
Напомним
Генштаб отчитался, что в целом в течение минувших суток произошло 95 боевых столкновений.
В общем враг нанес 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковщине из-за обстрелов 37 абонентов остались без газоснабжения
Российские обстрелы повредили критически важную инфраструктуру в Харьковской области, оставив без газа 37 потребителей, поскольку обстрелы затронули 17 населенных пунктов. Сейчас продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.
Девять сотен российских военных отправили в ад украинские защитники за минувшие сутки
По сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние 24 часа украинские войска убили 900 российских военных и уничтожили большое количество военной техники, в том числе 6 танков и 11 бронетранспортеров.
Рассылают опасные электронные письма о "судебных претензиях" и "задолженности": под атакой госслужащие Украины и Польши
Киберпреступники атакуют украинских и польских государственных служащих электронными письмами, которые содержат вредоносное программное обеспечение, якобы касающееся юридических вопросов.
Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку: ситуация на фронте
Украинские войска отбили 95 вражеских атак, выдержали ракетные и авиационные удары на нескольких направлениях, удержали позиции, нанеся противнику потери. Оборона также поразила вражеские цели и уничтожила 14 крылатых ракет.
Еще 39 граждан Украины в безопасности: в разведке сообщили подробности эвакуации из Сектора Газа
Главное управление разведки Министерства обороны и Министерство иностранных дел Украины 8 декабря 2023 года успешно эвакуировали 39 граждан из Сектора Газа.
Международный день памяти жертв преступлений геноцида - россия ответит за свои преступления против украинского народа
9 декабря весь мир чтит память жертв геноцида, вспоминая исторические зверства, такие как Холокост, Голодомор, Резня в Сребренице и другие массовые убийства по этническим национальным, религиозным или другим признакам. Война России против Украины - это тоже акт геноцида.
Подтопление Киевского метро: как будет работать наземный транспорт - график и схемы
В Киеве запустили альтернативные маршруты наземного транспорта из-за закрытия части синей ветки метро на ремонт тоннеля: автобусы и троллейбусы будут курсировать с регулярными интервалами.
Сегодня международный день борьбы с коррупцией: ситуация в Украине
Сегодня Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается в честь подписания Конвенции ООН против коррупции в 2003 году. Украина, которая ратифицировала Конвенцию в 2006 году, заняла 116 место в прошлогоднем рейтинге восприятия коррупции.
ЕС разморозит 10 миллиардов евро для Венгрии - The Guardian
Европейская комиссия намерена выделить Венгрии 10 миллиардов евро из фондов ЕС после того, как страна провела необходимую судебную реформу. Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает выступать против переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Из-за мутаций "Омикрон" не вызывает тяжелой кислородной зависимости, но все еще опасен для групп риска - вирусолог
Вариант Омикрон сейчас напоминает обычное респираторное заболевание, но все еще представляет риски для пожилых людей и хронически больных.