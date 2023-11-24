На Харьковщине автобус с пассажирами попал в ДТП: один человек погиб, еще 18 - травмированы
Киев • УНН
Один человек погиб и 18 пострадали в результате аварии автобуса на трассе Чугуев-Меловое в Харьковской области. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения возбуждено уголовное дело.
В Харьковской области автобус с пассажирами попал в ДТП. Как сообщили в полиции Харьковской области, один человек погиб, 18 травмированы, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, авария произошла 24 ноября около 8:00 на автодороге Чугуев-Меловое. В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота" погиб на месте. Его пассажир был госпитализирован с травмами.
Водитель и 16 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Добавим
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
На Харьковщине автобус с пассажирами попал в ДТП: один человек погиб, еще 18 - травмированы
Один человек погиб и 18 пострадали в результате аварии автобуса на трассе Чугуев-Меловое в Харьковской области. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения возбуждено уголовное дело.
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