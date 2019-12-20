В Харьковской области осудили агента "ЛНР", который пытался взорвать железнодорожный мост

"Оперативники спецслужбы установили, что преступление готовилось агентом так называемой "МГБ ЛНР", которое находится под полным контролем спецслужб РФ. Для совершения диверсии был избран дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС. Диверсия должна была привести к разрушению и длительному выводу из строя одной из основных железнодорожных артерий, которой обеспечивается логистика для нужд Вооруженных Сил Украины на востоке страны", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, железнодорожная ветка также активно используется для пассажирских перевозок и расположена в непосредственной близости от населенного пункта.

"Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 километров осуществил инициацию устройства сигналом с мобильного телефона. Однако контрразведчики СБУ заранее заменили взрывное устройство на имитационное средство, благодаря чему диверсию удалось предотвратить. Сотрудники спецслужбы задержали исполнителя - жителя Луганской области, который ранее принимал участие в вооруженном противостоянии ВС Украины", - добавляется в сообщении.

По данным службы безопасности, он был завербован представителями "МГБ ЛНР" и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении подразделений ВС Украины в Луганской области. Впоследствии он был привлечен к выполнению более сложных задач, в том числе и этого преступления, за выполнение которого ему было обещано материальное вознаграждение представителями террористической организации "МГБ ЛНР".

Коллегией судей Купянского районного суда Харьковской области исполнителя диверсии признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет и 1 месяц.

Также задокументировано, что организатором диверсионного акта был сотрудник псевдоспецслужбы Дубровкин Егор Геннадьевич, бывший сотрудник УСБУ в Луганской области, который изменил воинской присяге и вступил в так называемый "МГБ ЛНР". Он находится в розыске СБ Украины за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области по материалам Службы безопасности Украины к пяти годам заключения приговорен террорист, который по заданию ФСБ должен был совершить террористический акт на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в Лозовском районе.