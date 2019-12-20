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В Харьковской области осудили агента "ЛНР", который пытался взорвать железнодорожный мост

В Харьковской области осудили агента "ЛНР", который пытался взорвать железнодорожный мост

Киев  •  УНН

 • 8943 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Служба безопасности Украины в декабре 2018 года предупредила диверсионный акт на объекте транспортной инфраструктуры Харьковской области, который планировал агент "МГБ ЛНР". Его приговорили к 10 годам лишения свободы, передает УНН со ссылкой на пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что преступление готовилось агентом так называемой "МГБ ЛНР", которое находится под полным контролем спецслужб РФ. Для совершения диверсии был избран дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС. Диверсия должна была привести к разрушению и длительному выводу из строя одной из основных железнодорожных артерий, которой обеспечивается логистика для нужд Вооруженных Сил Украины на востоке страны", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, железнодорожная ветка также активно используется для пассажирских перевозок и расположена в непосредственной близости от населенного пункта.

"Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 километров осуществил инициацию устройства сигналом с мобильного телефона. Однако контрразведчики СБУ заранее заменили взрывное устройство на имитационное средство, благодаря чему диверсию удалось предотвратить. Сотрудники спецслужбы задержали исполнителя - жителя Луганской области, который ранее принимал участие в вооруженном противостоянии ВС Украины", - добавляется в сообщении.

По данным службы безопасности, он был завербован представителями "МГБ ЛНР" и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении подразделений ВС Украины в Луганской области. Впоследствии он был привлечен к выполнению более сложных задач, в том числе и этого преступления, за выполнение которого ему было обещано материальное вознаграждение представителями террористической организации "МГБ ЛНР".

Коллегией судей Купянского районного суда Харьковской области исполнителя диверсии признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет и 1 месяц.

Также задокументировано, что организатором диверсионного акта был сотрудник псевдоспецслужбы Дубровкин Егор Геннадьевич, бывший сотрудник УСБУ в Луганской области, который изменил воинской присяге и вступил в так называемый "МГБ ЛНР". Он находится в розыске СБ Украины за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области по материалам Службы безопасности Украины к пяти годам заключения приговорен террорист, который по заданию ФСБ должен был совершить террористический акт на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в Лозовском районе.

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