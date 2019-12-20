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На Харківщині засудили агента “ЛНР”, який намагався підірвати залізничний міст

На Харківщині засудили агента “ЛНР”, який намагався підірвати залізничний міст

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Служба безпеки України у грудні 2018 року попередила диверсійний акт на об’єкті транспортної інфраструктури Харківщини, який планував агент “МДБ ЛНР”. Його засудили до 10 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що злочин готувався агентом так званого „МДБ ЛНР“, яке перебуває під повним контролем спецслужб РФ. Для вчинення диверсії було обрано дренажний міст під залізничним полотном у районі транспортного вузла, що з’єднує Харківську область з районом проведення ООС. Диверсія мала призвести до руйнування і тривалого виведення з ладу однієї з основних залізничних артерій, якою забезпечується логістика для потреб Збройних Сил України на сході країни”, — сказано у повідомленні.

Як зазначили у СБУ, залізнична гілка також активно використовується для пасажирських перевезень і розташована у безпосередній близькості від населеного пункту.

“Заклавши вибухівку, зловмисник виїхав у напрямку тимчасово окупованих територій і на відстані 30 кілометрів здійснив ініціацію пристрою сигналом з мобільного телефону. Проте контррозвідники СБУ заздалегідь замінили вибуховий пристрій на імітаційний засіб, завдяки чому диверсію вдалося попередити. Співробітники спецслужби затримали виконавця — мешканця Луганської області, який раніше брав участь у збройному протистоянні ЗС України”, — додається у повідомленні.

За даними служби безпеки, він був завербований представниками “МДБ ЛНР” і за їх завданням збирав та передавав інформацію про переміщення підрозділів ЗС України в Луганській області. Згодом він був залучений до виконання більш складних завдань, зокрема і цього злочину, за виконання якого йому була обіцяна матеріальна винагорода представниками терористичної організації “МДБ ЛНР”.

Колегією суддів Куп’янського міськрайонного суду Харківської області виконавця диверсії визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном 10 років і 1 місяць.

Також задокументовано, що організатором диверсійного акту був співробітник псевдоспецслужби Дубровкін Єгор Геннадійович, колишній співробітник УСБУ в Луганській області, який зрадив військовій присязі та вступив до так званого “МДБ ЛНР”. Він перебуває у розшуку СБ України за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Харківщині за матеріалами Служби безпеки України до п’яти років ув’язнення засуджено терориста, який за завданням ФСБ мав вчинити терористичний акт на території комплексу водопідготовки “Дніпро” КП “Харківводоканал” у Лозівському районі. 

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