На Харківщині засудили агента “ЛНР”, який намагався підірвати залізничний міст

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Служба безпеки України у грудні 2018 року попередила диверсійний акт на об’єкті транспортної інфраструктури Харківщини, який планував агент “МДБ ЛНР”. Його засудили до 10 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.