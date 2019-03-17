В Харьковской области убит военный-контрактник
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В городе Чугуев найден труп признаками насильственной смерти военнослужащего контрактной службы. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Тело солдата, 1992 года рождения, обнаружили в лесополосе, недалеко от воинской части в которой он служил.
Как УНН сообщили в правоохранительных органах, на теле покойного множественные колото-резаные раны. Предварительно установлено, что смерть наступила более месяца назад.
Начато расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных.
Напомним, в Винницкой области найдено повешенным солдата-контрактника одной из воинских частей.