На Харківщині вбито військового-контрактника
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У місті Чугуєв знайдено труп ознаками насильницької смерті військовослужбовця контрактної служби. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло солдата, 1992 року народження, виявили у лісосмузі, неподалік від військової частини в якій він служив.
Як повідомили УНН у правоохоронних органах, на тілі покійного множинні колото-різані рани. Попередньо встановлено, що смерть настала більше місяця тому.
Розпочато розслідування (ст. 115 КК України — умисне вбивство). Встановлюються обставини скоєння злочину та коло причетних.
Нагадаємо, у Вінницькій області знайдено повішеним солдата-контрактника однієї з військових частин.