В Харьковской области уроженцы Азербайджана незаконно изготавливали и хранили оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На Харьковщине задержали двух уроженцев Азербайджана, которые незаконно изготавливали, хранили и планировали сбывать оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
“... осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное хранение, передача и сбыт боевого оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения)”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что двое уроженцев города Баку Республики Азербайджан к началу 2020 года незаконно приобрели необходимое оборудование и изготовили оружие путем самодельного внесения изменений в сигнальные пистолеты иностранного производства.
Кроме того, указанные мужчины путем самодельного снаряжения с использованием гильз пистолетных патронов и свинцовых картечин изготовили боеприпасы — нестандартные унитарные пистолетные патроны. Изготовленное оружие и патроны мужчины планировали сбывать.
В ходе обысков у фигурантов изъято пистолет и 10 снаряженных патронов, 2 гранаты, специальное оборудование для работы по металлу, 7 коробок с патронами для пневматического оружия, 18 мобильных телефонов, 15 патронов калибра 9 мм.
Указанные мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Теперь им готовится уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, Служба безопасности Украины в этом году изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатых веществ и 45 тыс. боеприпасов — изъятого достаточно, чтобы вооружить две роты военнослужащих.