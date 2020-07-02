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В Харьковской области уроженцы Азербайджана незаконно изготавливали и хранили оружие

В Харьковской области уроженцы Азербайджана незаконно изготавливали и хранили оружие

Киев  •  УНН

 • 11100 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. На Харьковщине задержали двух уроженцев Азербайджана, которые незаконно изготавливали, хранили и планировали сбывать оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

“... осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное хранение, передача и сбыт боевого оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что двое уроженцев города Баку Республики Азербайджан к началу 2020 года незаконно приобрели необходимое оборудование и изготовили оружие путем самодельного внесения изменений в сигнальные пистолеты иностранного производства.

Кроме того, указанные мужчины путем самодельного снаряжения с использованием гильз пистолетных патронов и свинцовых картечин изготовили боеприпасы — нестандартные унитарные пистолетные патроны. Изготовленное оружие и патроны мужчины планировали сбывать.

В ходе обысков у фигурантов изъято пистолет и 10 снаряженных патронов, 2 гранаты, специальное оборудование для работы по металлу, 7 коробок с патронами для пневматического оружия, 18 мобильных телефонов, 15 патронов калибра 9 мм.

Указанные мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Теперь им готовится уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, Служба безопасности Украины в этом году изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатых веществ и 45 тыс. боеприпасов — изъятого достаточно, чтобы вооружить две роты военнослужащих.

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