На Харківщині уродженці Азербайджану незаконно виготовляли та зберігали зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. На Харківщині затримали двох уродженців Азербайджану, які незаконно виготовляли, зберігали та планували збувати зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
“...здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне зберігання, передача та збут бойової зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що двоє уродженців міста Баку Республіки Азербайджан на початку 2020 року незаконно придбали необхідне обладнання та виготовили зброю шляхом саморобного внесення змін в сигнальні пістолети іноземного виробництва.
Крім того, зазначені чоловіки шляхом саморобного спорядження із використанням гільз пістолетних патронів та свинцевих картечин виготовили боєприпаси — нестандартні унітарні пістолетні патрони. Виготовлену зброю та патрони чоловіки планували збувати.
У ході обшуків у фігурантів вилучено пістолет та 10 споряджених патронів, 2 гранати, спеціальне обладнання для роботи по металу, 7 коробків з патронами для пневматичної зброї, 18 мобільних телефонів, 15 патронів калібру 9 мм.
Вказаних чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі їм готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, Служба безпеки України цього року вилучила з незаконного обігу 207 одиниць вогнепальної зброї, 159 кг вибухових речовин та 45 тисяч боєприпасів — вилученого арсеналу достатньо, щоб озброїти дві роти військовослужбовців.