В Харьковской области в коллекторе произошел выброс газов: 1 погибший, 2 раненых

Происшествие произошло 21 мая в 16:09 в городе Купянск. Предварительно установлено, что во время работы трех работников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов. Двое работников 38 и 53 лет в тяжелом состоянии был доставлены в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник умер в коллекторе.

“На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, руководство отдела полиции и сотрудники ГСЧС. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства”, — добавили в полиции.

Напоминаем, в Киеве расследуют возгорание пяти автомобилей.