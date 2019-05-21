В Харьковской области в коллекторе произошел выброс газов: 1 погибший, 2 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Полицией Харьковщины устанавливаются обстоятельства отравления работников коммунального предприятия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Харьковской области.
Происшествие произошло 21 мая в 16:09 в городе Купянск. Предварительно установлено, что во время работы трех работников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов. Двое работников 38 и 53 лет в тяжелом состоянии был доставлены в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник умер в коллекторе.
“На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, руководство отдела полиции и сотрудники ГСЧС. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства”, — добавили в полиции.
Напоминаем, в Киеве расследуют возгорание пяти автомобилей.