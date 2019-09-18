В Харьковской области самоубийца бросился под поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Харьковской области в результате наезда поезда погиб 57-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Происшествие произошло 17 сентября в 17:17 недалеко от города Лозовая.
Предварительно полицейские установили, что 57-летний житель села Николаевки Близнюковского района бросился под электричку сообщением “Днепр-Лозовая”. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Информация зарегистрирована в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Задержки движения поездов не было.
Напомним, в конце августа этого года так же на Харьковщине неизвестный мужчина погиб под колесами поезда.