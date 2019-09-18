На Харківщині самогубця кинувся під потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Харківській області внаслідок наїзду потяга загинув 57-річний чоловік. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Подія сталася 17 вересня о 17:17 неподалік міста Лозова.
Попередньо поліцейські встановили, що 57-річний житель села Миколаївка Близнюківського району кинувся під електричку сполученням “Дніпро-Лозова”. Від отриманих травм чоловік помер на місті.
Інформація зареєстрована в Лозівському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Затримки руху потягів не було.
Нагадаємо, наприкінці серпня цього року так само на Харківщині невідомий чоловік загинув під колесами потяга.