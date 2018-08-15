В Харьковской области автомобиль врезался в остановку: есть пострадавшие

"14 августа в 22:23 возле дома на улице Сумской путь в селе Пересечное Дергачевского района водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В результате 47-летнюю жительницу села Пересечное в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Также в больницу доставили ее 47-летнюю односельчанку, которая получила травму нижних конечностей.

"Водитель транспортного средства после совершения ДТП оставил транспортное средство на месте происшествия и скрылся. Полицейские установили личность 34-летнего мужчины. В настоящее время принимаются меры по его доставке в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины", - отметили в полиции.

Напомним, в Полтавской области автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего водитель погиб на месте происшествия.