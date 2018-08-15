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На Харківщині автомобіль врізався у зупинку: є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Автомобіль скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту, внаслідок чого постраждали люди. ДТП сталася у селі Пересічне Харківської області. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.

На Харківщині автомобіль врізався у зупинку: є постраждалі

"14 серпня о 22:23 біля будинку на вулиці Сумський шлях у селі Пересічне Дергачівського району водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням та скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

У результаті 47-річну мешканку села Пересічне у тяжкому стані із відкритою черепно-мозковою травмою та переломом стегна доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Також до лікарні доставили її 47-річну односельчанку, яка отримала травму нижніх кінцівок.

"Водій транспортного засобу після скоєння ДТП залишив транспортний засіб на місці події та втік. Поліцейські встановили особу 34-річного чоловіка. На даний час вживаються заходи щодо його доставляння до відділу поліції для з’ясування усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дергачівського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, у Полтавській області автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого водій загинув на місці події. 

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