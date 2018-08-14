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В Харьковской области арестовали женщину, дочь которой утонула в ванной

Киев • УНН

 • 10990 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Суд в Харьковской области взял под стражу женщину из-за оставления ребенка без присмотра. Накануне двухлетняя дочь арестованной утонула в ванной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

В Харьковской области арестовали женщину, дочь которой утонула в ванной

"Изюмский городской суд области поддержал позицию прокуратуры и избрал для 34-летней женщины, дочь которой утонула в ванной, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, происшествие случилось на минувших выходных. К правоохранителям обратился 41-летний житель города. Он сообщил: когда пришел домой, обнаружил мертвым своего ребенка. Тело девочки, которой в октябре должно было исполниться три года, лежало в детской кроватке. Женщины дома не было. Выяснилось, что мать оставила ребенка в ванной без присмотра, и девочка утонула. Когда женщина поняла, что произошло, пыталась покончить жизнь самоубийством. Ее нашли на берегу реки. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Женщине сообщено о подозрении по факту оставление в опасности, повлекшее смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины). По предварительным данным, подозреваемая злоупотребляла алкоголем и наркотиками. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела. Решается вопрос о назначении и проведении женщине судебно-психиатрической экспертизы", - отметили в прокуратуре.

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