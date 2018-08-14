На Харківщині арештували жінку, донька якої потонула у ванній
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Суд у Харківській області взяв під варту жінку через залишення дитини без нагляду. Напередодні дворічна донька арештованої потонула у ванній. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, передає УНН.
"Ізюмський міськрайонний суд області підтримав позицію прокуратури та обрав для 34-річної жінки, донька якої потонула у ванній, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, подія відбулася минулих вихідних. До правоохоронців звернувся 41-річний мешканець міста. Він повідомив: коли прийшов додому, виявив мертвою свою дитину. Тіло дівчинки, якій у жовтні мало виповнитися три роки, лежало у дитячому ліжечку. Жінки вдома не було. З'ясувалося, що мати залишила дитину у ванній без нагляду, і дівчинка втопилася. Коли жінка зрозуміла, що сталося, намагалася покінчити життя самогубством. Її знайшли на березі річки. Вона була у стані сильного алкогольного сп'яніння.
"Жінці повідомлено про підозру за фактом залишення в небезпеці, що спричинило смерть (ч. 3 ст. 135 КК України). За попередніми даними, підозрювана зловживала алкоголем та наркотиками. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини справи. Вирішується питання щодо призначення й проведення жінці судово-психіатричної експертизи", - зазначили у прокуратурі.