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В Харьковской области 65 человек проверяют на причастность к ДРГ и пропагандистской деятельности

Киев • УНН

 • 307114 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Харьковской области по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в полицию доставлены для проверки 65 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, обнародованную Министерством внутренних дел Украины.

Цитата

«Личным составом ГУНП в Харьковской области по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 65 человек», - говорится в сообщении.

Продолжаются работы по обследованию и разминированию населенных пунктов. Сотрудниками взрывотехнической службы Национальной полиции Украины с началом деоккупационных мероприятий обследована территория общей площадью около 1878 га. Изъято 25 948 взрывоопасных предметов, уничтожено – 4019.

С целью недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими провели проверку более 3600 транспортных средств.

«Всего с начала деоккупационных мероприятий зарегистрировано 2 814 военных преступлений, из которых больше всего по ст. 438 УК Украины –2485, по ст. 111-1 УК Украины –274 и другие», - сообщили в МВД.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения России в Украину зарегистрировано 46432 военных преступлений и преступлений агрессии.

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