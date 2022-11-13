В Харьковской области 65 человек проверяют на причастность к ДРГ и пропагандистской деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Харьковской области по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в полицию доставлены для проверки 65 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, обнародованную Министерством внутренних дел Украины.
Цитата
«Личным составом ГУНП в Харьковской области по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 65 человек», - говорится в сообщении.
Продолжаются работы по обследованию и разминированию населенных пунктов. Сотрудниками взрывотехнической службы Национальной полиции Украины с началом деоккупационных мероприятий обследована территория общей площадью около 1878 га. Изъято 25 948 взрывоопасных предметов, уничтожено – 4019.
С целью недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими провели проверку более 3600 транспортных средств.
«Всего с начала деоккупационных мероприятий зарегистрировано 2 814 военных преступлений, из которых больше всего по ст. 438 УК Украины –2485, по ст. 111-1 УК Украины –274 и другие», - сообщили в МВД.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения России в Украину зарегистрировано 46432 военных преступлений и преступлений агрессии.