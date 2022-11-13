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На Харківщині 65 осіб перевіряють на причетність до ДРГ та пропагандистської діяльності

На Харківщині 65 осіб перевіряють на причетність до ДРГ та пропагандистської діяльності

Київ • УНН

 • 307116 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. На Харківщині за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до поліції доставлено для перевірки 65 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Міністерством внутрішніх справ України.

Цитата

«Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 65 осіб», - йдеться у повідомленні.

Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1878 га. Вилучено 25948 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4019.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями здійснили перевірку понад 3600 транспортних засобів.

«Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 2 814 воєнних злочинів, з яких найбільше за ст. 438 КК України – 2485, за ст. 111-1 КК України – 274 та інші», - повідомили в МВС.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення росії до України зареєстровано 46 432 воєнних злочинів та злочинів агресії.

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